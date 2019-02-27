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رياضة

اتحاد الكرة: السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في علم الغيب

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
أكد مصدر رفيع المستوى داخل اتحاد الكرة، أن مباراة السوبر المصرى بين بطل الدورى وكأس مصر فى الموسم الماضى فى علم الغيب.

قال المصدر ذاته إن السوبر المصرى الذى يجمع بين الأهلي والزمالك باعتبارهما بطلي الدوري والكأس في الموسم الماضي خارج حسابات مجلس إدارة الجبلاية نظرا لانشغال الجميع بالاستعداد لنهائيات بطولة أمم إفريقيا فى صيف العام الجاري.

ولفت إلى أن الجميع داخل الجبلاية لا يعلمون موعد إقامة مباراة السوبر المصرى نظرا لعدم وجود وقت لتسكين اللقاء لاسيما وأنه فى حالة إقامته سيكون خارج مصر على غرار ما جرى في السابق.

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