رفع 5 أطنان مخلفات في حملة لتطهير النيل بأسوان

بدأت وزارة البيئة حملة لتطهير وتجميل ضفاف نهر النيل بأسوان تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحت شعار "معا لنجعل اسوان مدينة جميلة".



وخلال اليوم الأول للحملة تم رفع ما يقرب من 5 أطنان مخلفات من الشاطئ النهري بمنطقة جبل تاقوق، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة أسوان وجمعية تنمية المجتمع بجبل تاقوق، وسيتم استكمال الحملة التي تستمر لمدة خمس أيام بمواقع أخرى.



يتم تنفيذ الحملة من خلال لجنة برئاسة فرع اسوان وممثلي جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.



يأتي هذا فى إطار خطة وزارة البيئة للحفاظ على نهر النيل والموارد المائية من التلوث، وتشجيع المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والشباب في العمل البيئي.