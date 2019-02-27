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برلمان

البرلمان ينعى ضحايا حادث محطة مصر: سنتخذ الإجراءات الدستورية اللازمة

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:29 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
محمود فايد
نعي مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، ضحايا حادث الحريق الذي وقع بمحطة مصر إثر اصطدام أحد القطارات بحاجز أسمنتي بنهاية الرصيف.

وأكد البرلمان في بيان له مساء الأربعاء، أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية واللائحية اللازمة للوقوف على أسباب هذا الحادث، وسيدعو المجلس المسئولين في جلساته القادمة لبحث تداعيات هذا الحادث الأليم ومحاسبة المتسببين فيه.

ويشاطر مجلس النواب أسر الضحايا الأحزان في مصابهم الجلل، ويرجو المولى عز وجل أن يسكن ضحايا هذا الحادث فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم صبر المؤمنين، وأن يعجل بشفاء المصابين." إنا لله وإنا إليه راجعون"

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