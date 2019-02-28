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ديني

حكم جمع الصلوات في الحضر بدون عذر

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:28 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد سيد سلطان، دكتور بجامعة الأزهر، إن من الواجب أن تؤدى كل صلاة في وقتها ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها، لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا {النساء: 103} وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها.

وأضاف سلطان، فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز الجمع فى الحضر بدون عذر وبدون هوى وتشهي؟ )، أن المالكية يقولون أنه لا يجوز جمع الصلاة فى الحضر بدون عذر، فإذا كان هناك عذر وجمع الصلوات فى الحضر فيجوز ذلك من غير كراهه، أما إذا لم يكن هناك عذر فيحرم ذلك. 

وتابع: أن مذهب الإمام الشافعي يقولون انه يجوز جمع الصلاة من غير عذر ولا مطر لكن بشرط أن لا يتخذ هذا عادة أى لو فعلها مرة فلا إثم عليه لحديث سيدنا عبدالله ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين فى غير مطر ولا سفر). 

وأوضح أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص على أداء الصلاة فى أوقاتها وحتى على جهة الجمع تقديمًا أو تأخيرًا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لا أن يجمعها كلها فى آخر اليوم.

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