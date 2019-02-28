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ديني

كيفية قضاء الصلاة الفائتة

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:29 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد سيد سلطان، دكتور بجامعة الأزهر، إن من كان عليه صلوات فائتة فيجب عليه أن يقضيها لأنها دين فى رقبته عليه أن يقضيها. 

وأضاف سلطان، فى إجابته عن سؤال (كيفية قضاء الصلاة الفائتة ؟)، أن العلماء قالوا إن الإنسان لا يعد مجتهدًا فى قضاء الفوائت إلا من صلى كل يوم 3 أيام من ما عليه من الفوائت حتى يعد مجتهدًا وبدلًا من أن يصلى نافلة فيصلى ما عليه من فوائت، مُشيرًا الى أنه إذا لم يصل الـ5 فرائض فى اليوم والليلة فكل يوم يمر عليه يكتب عليه إثم وتأخير للقضاء، لأن قضاء الصلاة واجب على الفور. 

وتابع: أنه ينبغي عليك أن تُصلِّى الفائتة أولًا ثم تصلى الصلاة الحاضرة، ولا يجوز لك التأخير وقد شاع عند البعض أن الإنسان إذا فاته فرض فإنه يقضيه مع الفرض الموافق له من اليوم الثاني، فمثلًا لو أنه لم يصل الفجر يومًا فإنه لا يصليه إلا مع الفجر فى اليوم الثانى، وهذا خطأ فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» والحديث يدل على أن الإنسان يصلي الفائتة أولا بمجرد أن يذكرها ثم يصلي الحاضرة بعد ذلك.

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