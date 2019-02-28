قال الشيخ محمد سيد سلطان، دكتور بجامعة الأزهر، إن من كان عليه صلوات فائتة فيجب عليه أن يقضيها لأنها دين فى رقبته عليه أن يقضيها.





وأضاف سلطان، فى إجابته عن سؤال (كيفية قضاء الصلاة الفائتة ؟)، أن العلماء قالوا إن الإنسان لا يعد مجتهدًا فى قضاء الفوائت إلا من صلى كل يوم 3 أيام من ما عليه من الفوائت حتى يعد مجتهدًا وبدلًا من أن يصلى نافلة فيصلى ما عليه من فوائت، مُشيرًا الى أنه إذا لم يصل الـ5 فرائض فى اليوم والليلة فكل يوم يمر عليه يكتب عليه إثم وتأخير للقضاء، لأن قضاء الصلاة واجب على الفور.



