الوفد يفتتح معرض الصور التذكارية لثورة 1919 الأحد المقبل ..صور

يفتتح يوم الأحد المقبل حزب الوفد معرض الصور التذكارية لثورة 1919 للشخصيات العامة والنخبة السياسية، والذي يقام تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، وبإهداء من الدكتور هانى سرى الدين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه حتى يوم الاحتفال الرسمي للمئوية بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.





وفي هذا الصدد قال شريف عارف، المشرف على توثيق مئوية الاحتفال بذكرى ثورة 19، إن المعرض الذي سيقام بالمقر الرئيسى لحزب الوفد يمثل إعلان عن انطلاق الاحتفال بمئوية الوفد وذكرى ثورة 19، مشيرًا إلى أن المعرض يرصد بالصور مراحل تلك الثورة منذ بداية التفكير فيها والعثرات التى صادفتها على مر تاريخ الحركة الوطنية المصرية حتى انطلاق شرارة الثورة 9 مارس 1919 والتي قدمت تغيرا كاملا فى المفاهيم السائدة آنَذاك وخاصة في ما يتعلق بحرية المرأة والوحدة الوطنية وإطلاق حرية الفكر والإبداع.





وأضاف "عارف" أن المعرض يضم أربع مراحل أساسية للثورة الأولى التفكير فى الثورة منذ هزيمة العرابيين وحتى الحرب العالمية الأولى، والثانية تأسيس الوفد المصرى وانطلاق الثورة، والمرحلة الثالثة ما قدمته الثورة من فكر وإبداع لمصر، والمرحلة الرابعة التحول من الثورة إلى الكفاح المسلح بعد إلغاء معاهدة 1936 فى أكتوبر 1951.





وكان قد أعلن حزب الوفد الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث حريق القطار بمحطة مصر ، وقرر الحزب إيقاف كافة الأنشطة المتعلقة باحتفالات الوفد بمرور مائة عام على ثورة 1919 وإنشاء الحزب.





وقرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب تأجيل معرض الصور الخاص بثورة 1919 والذي كان مقررًا تنظيمه اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للحزب إلي يوم الأحد القادم.





وأشار بيان أصدره الحزب أن الوفد يشارك أسر الضحايا أحزانهم وأن رئيس الحزب وقيادته يعتريهم الحزن والألم الشديد نتيجة هذا الحادث.



