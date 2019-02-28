نصائح للشركات للحفاظ على النظم الرقابية الإلكترونية لديها .. خدمات

أعلنت شركة "كاسبريسكى لاب"، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في أمن المعلومات، عن عدد من الإجراءات التأمينية التى يجب اتباعها من قبل المؤسسات والشركات المختلفة للحفاظ على سلامة النظم الرقابية لديها، وشملت تلك النصائح الآتى:





= تقييد وصول أجهزة بوابات إنترنت الأشياء الصناعية إلى مكونات شبكات التقنيات التشغيلية وتقنية المعلومات في الشركة إلى أقصى حدٍّ ممكن.





= تقييد وصول الشبكة المؤسسية والإنترنت إلى أجهزة بوابات إنترنت الأشياء الصناعية إلى أقصى حدٍّ ممكن.





= إعداد نظام مراقبة لجميع الاتصالات التي تتمّ عن بُعد بشبكة التقنيات التشغيلية المؤسسية، فضلًا عن مراقبة الوصول إلى المكوّنات الفردية الخاصة بنظم الرقابة الصناعية "كمحطات العمل والخوادم والمعدات الأخرى" داخل شبكة التقنيات التشغيلية.





= استخدام الحلول المصمّمة لتحليل حركة البيانات الشبكية واكتشاف الهجمات التي تستهدف الشبكة ومنعها عند أطراف الشبكة المؤسسية وأطراف شبكة التقنيات التشغيلية.





= استخدام حلول متخصصة لرصد حركة البيانات في شبكة التقنيات التشغيلية وإجراء تحليلات متعمقة للكشف عن الهجمات التي قد تستهدف المعدات الصناعية.





= ضمان أمن الخوادم المستضيفة على شبكات تقنية المعلومات وشبكات التقنيات التشغيلية في الشركة باستخدام حلول تقدّم الحماية من البرمجيات الخبيثة والهجمات الإلكترونية.





= توفير التدريب على "النظافة الإلكترونية" للموظفين والشركاء والموردين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى شبكة التقنيات التشغيلية المؤسسية.





وكانت شركة الأبحاث والاستشارات البارزة في العالم "غارتنر"، أصدرت مؤخرا تقريرها المعنون "مشهد التنافسية: أمن التقنيات التشغيلية" من تأليف روجيرو، بهدف مساعدة الشركات على اختيار الحلول الأمنية الوافية.



