برلماني يطالب بزيادة مخصصات الدعم للبحث العلمى والتكنولوجيا

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إننا فى حاجة إلى دعم التعليم والبحث العلمى خلال الفترة المقبلة، لكي تعمل بأسس علمية وابتكارات حديثة.





وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن العالم يتقدم إلى الأمام من خلال مواكبة العصر الحديث بالتكنولوجيا والبحث العلمى، مؤكدا على ضرورة دعم التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى فى الموازنة العامة الجديدة، وذلك لدعم الاختراعات ومشاريع البحث العلمى ومعهد التخطيط القومى.



