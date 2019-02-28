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برلمان

برلماني يطالب بزيادة مخصصات الدعم للبحث العلمى والتكنولوجيا

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:28 ص
النائب عصام الفقى
النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
معتز الخصوصي
قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إننا فى حاجة إلى دعم التعليم والبحث العلمى خلال الفترة المقبلة، لكي تعمل بأسس علمية وابتكارات حديثة.

وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن العالم يتقدم إلى الأمام من خلال مواكبة العصر الحديث بالتكنولوجيا والبحث العلمى، مؤكدا على ضرورة دعم التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى فى الموازنة العامة الجديدة، وذلك لدعم الاختراعات ومشاريع البحث العلمى ومعهد التخطيط القومى.

وطالب أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة زيادة مخصصات الدعم للبحث العلمى والتكنولوجيا فى الموازنة العامة الجديدة.

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