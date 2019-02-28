وزير الزراعة يدعو الشركات للاستثمار في تحلية المياه.. نواب: مكلفة للغاية وهناك طرق بديلة.. ويؤكدون: الاستثمار فيها يزيد المساحة المنزرعة ويوفر فرص العمل

برلمانى: الوزارة غفلت عن الاستفادة من مياه الأمطار

نائب: تحلية مياه البحر تساهم فى توفير كميات كبيرة من المياه برلمانية: الحفاظ على المياه مسئولية مجتمعية





فى ظل الزيادة السكانية التي تعاني منها الدولة فإن حصة المواطن من المياه تتناقص يوما بعد الآخر ومن هنا تأتي ضرورة تحلية المياه وبناء على هذا صرح الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بأن الحل الأمثل لهذه المشكلة لن يأتى إلا بالتعاون بين المراكز والهيئات البحثية المختلفة مع الشركات والهيئات التابعة للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاستثمار فى مشاريع تحلية المياه لما له من مردود إيجابي في توفير المياه في المناطق النائية وفى هذا الخصوص قام مركز بحوث الصحراء التابع للوزارة بعمل تحالف وطنى يضم كل الجهات العلمية المهتمة بأبحاث تحلية المياه كما ان نقل الخبرات من وإلى الدول العربية والدول الإفريقية سوف يساعد على تحقيق هذا الهدف الذى نسعى لتحقيقه.





وفى هذا الصدد أكد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة أن يقوم مركز البحوث الزراعية بدور فى استحداث أصناف جديدة من المحاصيل التي تعتمد في زراعتها على نسبة مياه للتغلب على مشكلة نقص المياه التي تعاني منها الدولة فى الوقت الحالى.





وتابع تمراز، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد": "يجب أيضا الإرشاد الزراعى أن يقوم بدوره في إرشاد الفلاحين بأهمية توفير المياه وعدم الرى بالغمر، لافتا إلى أهمية أن تكون الأراضى الزراعية مستوية لأنها تحتاج نسبة مياه أقل إضافة إلى إعادة تدوير مياه الصرف الصحى والزراعى لاستخدامها مرة أخرى.





وعن دعوة وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، الشركات للاستثمار فى تحلية المياة، أكد أن الوزارة غفلت عن الاستفادة من مياه الأمطار كـ العديد من الدول، لأن الاعتماد على تحلية مياة البحار تتكلف كثيرا ولا يستفاد إلا بنصف الكمية التي يتم تحليتها.





وفى ذات السياق قال النائب صبرى يوسف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه توجد طرق عدة للتغلب على مشكلة نقص المياه منها تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحى والزراعى، إضافة إلى تطوير منظومة الري والاعتماد على المياه الجوفية.





وتابع خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أنه دعوة الدكتور وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت الشركات للاستثمار فى مجال تحلية المياه يحقق نتائج أهمها توفير كميات كبيرة من المياه وبالتالى زيادة المساحات المنزرعة ومن ثم تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل.





وأضاف: دعوة الشركات للاستثمار فى إنشاء محطات لتحلية المياه يعنى توفير فرص عمل كثير للشباب المناطق النائية التى تقام بها المشاريع.





ومن جانبها قالت النائبة جواهر الشربينى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه يجب إعادة تدوير مياه الصرف الصحى والزراعى واستخدامها فى الزراعة مرة أخرى، إضافة غلى تخزين مياه الأمطار التى تتساقط فى فصل الشتاء واستخدامها وقت الحاجة.





وتابعت الشربينى خلال تصريحات لـ:"صدى"، يجب ايضا الاعتماد على مياة الابار الجوفية لزراعة المناطق الصحراوية والاعتماد على المياه بالنظام التنقيط بدلا من الرى بالطرق التقليدية ولذلك فى أطار الشح المائى الذى أصبح يهدد الزراعة.



