ضبط 4 أطنان زيوت غير صالحة في مخزن بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .





وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المثلجات، كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 4,594 طن زيوت "نخيل – جوز هند " مدون عليها إستيراد من إحدى الدول الأجنبية، غير صالحة للاستهلاك الآدمى لا نتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيدًا لاستخدامها كمستلزمات إنتاج مثلجات ، وطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.



