قرمط بيتقرمط يقترب من 3.5 مليون جنيه

حقق فيلم "قرمط بيتقرمط"، إجمالي إيرادات 3 ملايين و349 ألفا و922 جنيها بعد عرض 6 أسابيع.



الفيلم يقوم ببطولته أحمد آدم ودينا فؤاد مي سليم وانتصار وبيومي فؤاد وآخرين، وإخراج أسد فولادكار.



ويقدم أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة من خلالها، حيث قدمها لأول مرة فى حلقات برنامجه التلفزيوني الشهير "سر الأرض" عام 1994، ورغم النجاح الساحق للشخصية وانتشارها بشكل كبير وظهر بها فى السينما للمرة الأولى فى فيلم "معلش إحنا بنتبهدل" عام 2005، وبعد 12 عامًا أعاد تقديمها مرة أخرى في فيلم "القرموطي في أرض النار" الذي عرض فى يناير الماضي.