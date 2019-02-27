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منقذ ضحايا حادث قطار محطة مصر: مفتقد أحد زملائي حتى الآن.. فيديو

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:56 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال محمد عبد الرحمن كمال، العامل بالشركة الوطنية بمحطة حديد مصر أحد الشبان الذي قام بإطفاء الحريق أنه يعمل من عام، مشيرا إلى كثافة القطارات الداخلة من الرصيف الذى شهد الحادث حيث بعد سماع صوت الانفجار واشتعال النيران سمع استغاثات الناس ووجد النيران ممسكة بالناس قائلاً: الحادث كله كان فى حوالى 5 دقائق. 

وأضاف فى حواره لبرنامج "يحدث فى مصر" انه مفتقد أحد زملائه حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه بحكم عمله قام بإطفاء العديد من المواطنين المشتعلة بهم النيران عبر الجراكن التى بحوزته . 

وتابع أنه كان هناك طفل على القضبان ولم يستطع أن ينتشله بمفرده بسبب بشاعة المشاهد ولكن بمساعدة زميل آخر قاموا بانتشاله .

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