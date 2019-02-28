مصطفى مدبولي.. رئيس وزراء بدرجة مقاتل.. يؤكد: زمن التغاضي عن الإهمال والتقاعس انتهى.. ويشدد: حساب عسير للمقصر

نشاط رئيس الوزراء في واقعة قطار محطة مصر:

80 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو عجز كلي بحادث قطار محطة مصر رئيس الوزراء يُكلف وزير الكهرباء بمهام وزير النقل مؤقتًا يستمع إلى الموقف الطبي لمصابي حادث قطار محطة مصر ويوجه بتقديم الرعاية الصحية للمصابين





منذ وقوع حادثة قطار محطة مصر صباح أمس، الأربعاء، لم تهدأ الحكومة إلا بعد الاطمئنان على مصابي الحادث، حيث قطع الدكتور مصطفي مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، وتفقد مكان الحادث، وزار المصابين بمستشفى الهلال، كما قام بزيارة أخرى مساء للمصابين بمعهد ناصر، ووجه مدبولي بتقديم الرعاية الصحية لهم وصرف تعويضات للمتوفين والمصابين.





وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقع حادث حريق محطة مصر برمسيس، يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي، والنقل، ومحافظ القاهرة وطلب رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الحادث، لكشف ملابساته بأسرع وقت ممكن، وتحديد المتسبب في وقوعه، مشددًا على أن أي إهمال أو تقصير سيواجه بحساب عسير، فُهناك أرواح لاقت حتفها، وأخرى تعرضت للإصابة.





وعقب عودته من تفقد محطة سكة حديد القاهرة برمسيس، ومستشفى الهلال، استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، وطلب من الوزراء الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث حريق محطة مصر، مقدمًا التعازي لأسرهم، ومتمنيًا الشفاء للمصابين.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحركت فور وقوع الحادث، حيث توجه وزير النقل إلى المحطة لمتابعة الحادث، كما انتقلت وزيرة الصحة إلى المستشفيات لمتابعة حالة المصابين، كما تم تكليف وزيرة التضامن بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مصابي الحادث وأسر الضحايا، كما يتابع وزير الداخلية سير التحقيقات وعمليات التعامل مع الحادث من جانب أجهزة الدفاع المدني، ومحافظ القاهرة موجود بالمواقع المختلفة.





كما التقي مدبولي الدكتور هشام عرفات وزير النقل الذي قدم استقالته اليوم لرئيس مجلس الوزراء، إثر حادث قطار محطة مصر

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي حادث قطار محطة مصر، وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء قبل الاستقالة.





وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزيرا للنقل.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مع الحكومة تطورات الحادث لحظة بلحظة، حيثُ وجه باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذا الحادث، ومحاسبة المتسبب فيه كما أعرب رئيس الوزراء عن خالص التعازي القلبية لأسر ضحايا حادث محطة مصر المؤسف، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.





وشدد رئيس الوزراء على أن زمن التغاضي عن الإهمال والتقاعس قد انتهى، وسيتم محاسبة المتسبب في هذا الحادث لوضع حد لتكرار مثل هذه الحوادث والأخطاء، مشيرًا إلى أن روح كل مواطن مصر غالية على الدولة المصرية، وسنحاسب من تسبب في الحادث.





ومن جانبها قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن تعويضات المصابين في حادث حريق محطة مصر يتم إقرارها بعد تقرير القومسيون الطبي، وذلك ردا على ما أثير بشأن انخفاض قيمة التعويضات التي أقرتها الحكومة لضحايا الحادث ٨٠ ألف جنيه للمتوفي.





وأضافت وزيرة التضامن في تصريحات صحفية أن الحكومة تعمل على صرف معاشات المتوفين في الحادث بعد استخراج الأوراق اللازمة، وتقدمت "والي" بخالص العزاء لأسر المتوفين وتمنت الشفاء العاجل للمصابين مؤكدة على أن التوجيهات الرئاسية تضمنت تقديم العلاج اللازم للمصابين في هذا الحادث الآليم.



