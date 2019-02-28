مدرب مغربي ينفي تولي تدريب «سريع واد زم» خلفا لـ طارق مصطفى

أكدت وسائل الإعلام المغربية استمرار المغربي فؤاد الصحابي في تدريب نادي الأخضر الليبي وعدم فسخ التعاقد من أجل تدريب أحد الأندية المغربية.



جاء ذلك بعدما تردد اسم الصحابي وإقترابه من تدريب فريق سريع واد زم أحد أندية الدوري المغربي خلفا للمدرب المصري طارق مصطفى الذي تم الإطاحة به على خلفية سوء النتائج.



يذكر أن الصحابي نجح فى قيادة فريق الأخضر فى تصدر مجموعته الأولى من الدوري الليبي متفوقا على كبار الأندية الليبية على غرار أهلي بنغازي والنصر والتحدي.