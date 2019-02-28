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اقتصاد

فريد: انتهاء آليات رد أعباء التصدير لأكثر من 2080 شركة اليوم

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:51 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
كشف المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية، عن الانتهاء من إعداد محاور البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير غدا الخميس، مضيفًا أن عدد المصدرين المستحقين يبلغ أكثر من 2080 شركة تتراوح مستحقاتهم من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ويمثلون 7 قطاعات تصديرية فى مقدمتها مواد البناء والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية.

وأضاف "فريد"، أن ميزانية صندوق دعم الصادرات تبلغ نحو 4 مليارات جنيه وتم الانتهاء من رد اعباء بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، لافتا الى أن من بين 15 إلى 20 شركة فى كل قطاع يمثلون من 70% إلى 80% من المستحقات وتشكل قطاعات الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماويات نحو 64% من اجمالي الواردات ونحو 55% من الصادرات.

وأكد، أن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة الانتهاء من تسوية برنامج رد أعباء المصدرين القديم ووضع آليات جديدة واختيارات متنوعة لرد الأعباء نظرًا لأهميته وتأثيره المباشر على مناخ الاستثمار وتعميق الصناعة المحلية والنفاذ إلي الاسواق المختلفة.

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