اقرأ الحادثة.. الإخوان تفبرك فيديو للرئيس السيسي.. مشاجرة تتسبب في حادث محطة مصر

نشر قسم الحوادث بموقع «صدى البلد»، أخبارًا مهمة على مدار ساعات ماضية، وأبرز تلك الأخبار الآتى:إصابة 10 فى اصطدام ميكروباص بعامود إنارة بمدخل كوبري الدقي.. صور النائب العام : سائق قطار محطة مصر تركه ليتشاجر مع زميله فانطلق بسرعة عالية ليصطدم بالمصد الخرساني الإخوان تفبرك فيديو للرئيس السيسى وتتاجر بدماء ضحايا حادث قطار محطة مصر..فيديو بطل الجركن في حريق محطة مصر.. وليد ينقذ ضحايا حادث القطار بالبطانية والماء.. شاهد القبض على سائق قطار محطة مصر عقب هروبه إلى المنوفية .. فيديو وصور كيف فبركت جماعة الإخوان الإرهابية فيديو دقيقة و16 ثانية للرئيس السيسى حول تطوير السكة الحديد محمد ومايكل.. ولاد بلد أنقذوا المصابين على رصيف 6 في حريق محطة مصر شاهد 180 صورة من موقع حادث قطار محطة مصر