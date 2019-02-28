ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اقرأ الحادثة.. الإخوان تفبرك فيديو للرئيس السيسي.. مشاجرة تتسبب في حادث محطة مصر

الخميس 28/فبراير/2019 - 12:48 ص
حادث محطة مصر
حادث محطة مصر

موضوعات متعلقة

النائب العام : سائق قطار محطة مصر تركه ليتشاجر مع زميله فانطلق بسرعة عالية ليصطدم بالمصد الخرساني

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء.. فيديو

سائق القطار المهمل وراء حادث حريق محطة مصر.. تشاجر مع زميله وترك غرفة القيادة

برشلونة يسحق ريال مدريد بـ التلاتة ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا ..فيديو

تامر أمين: رقبة المتسبب فى حادث قطار محطة مصر هتتقطع بالقانون.. فيديو

أجويور يخطف صدارة الهدافين من محمد صلاح.. وأوباميانج وماني يقتحمان السباق

قطر تدخل على خط الأزمة بين الهند وباكستان

السكة الحديد: خصم 2000 جنيه من راتب متناولي المخدرات

حالة الطقس اليوم الخميس 28 /2 /2019 في مصر والدول العربية

الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث قطار محطة مصر.. فيديو

سائق قطار محطة مصر يعترف: أنا مقصر وأتحمل مسئولية الإهمال .. فيديو

اقرأ الحادثة.. الإخوان تفبرك فيديو للرئيس السيسي.. مشاجرة تتسبب في حادث محطة مصر

السائق المتسبب في حادث قطار محطة مصر يروي تفاصيل الكارثة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويليام وكايت يلعبان كرة القدم مع أطفال المدارس.. صور

إصابة 10 فى اصطدام ميكروباص بعامود إنارة بمدخل كوبري الدقي.. صور

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

شاهد 180 صورة من موقع حادث قطار محطة مصر

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

فيديو

السكة الحديد: خصم 2000 جنيه من راتب متناولي المخدرات
شاهد.. لقطات حية من ميدان التحرير تكذب ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بوجود متظاهرين
سائق قطار الموت يروي بالتفاصيل حادث قطار محطة مصر ..فيديو
الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث قطار محطة مصر.. فيديو
لأول مرة.. سائق قطار محطة مصر يكشف سبب ارتفاع سرعة الجرار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟