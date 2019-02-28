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حوادث

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم سيارتي بمركز دمنهور

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:16 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمالات الدمنهورى
أصيب 7 أشخاص باشتباه بكسور وكدمات وجروح بأنحاء الجسم؛ إثر وقوع  حادث تصادم سيارتي أجرة ميكروباص وأخرى نقل على طريق دمنهور شبراخيت بمنطقة الوكيل، بدائرة مركز دمنهور وتم نقل المصابين للمستشفى العام بدمنهور.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة بسيارة أخرى نقل بطريق دمنهور شبراخيت بمنطقة الوكيل، بدائرة المركز دمنهور وشاركت 3 سيارات.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص أجرة على طريق المشار إليه اصطدمت بسيارة أخرى نقل مما أدى إلى وقوع الحادث وحدوث تلفيات في السيارتين.

وتسبب الحادث فى إصابة 7 أشخاص من مستقلى السيارتين بكدمات واشتباه كسور وجروح بأنحاء الجسم، والمصابون هم: نسمة أحمد عبد الغفار حجاج، أميرة محمد حجاج، نورا أحمد حسن عطية، رحاب عبد المحسن عبد الحميد، إسراء يوسف صديق، على شعبان العسال، على محمد محمد" السائق"، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور العام.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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