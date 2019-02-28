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اقتصاد

توقيع بروتوكول إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة قنا.. الشهر المقبل

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:25 ص
صدى البلد
محمد صبيح
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم توقيع بروتوكول مع محافظة قنا لإنشاء أول منطقة لوجستية بمحافظة قنا، على مساحة 15 فدانًا، مارس المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجهاز بعدد من نواب المحافظات المختلفة لمناقشة سبل التعاون بين لجهاز والمحافظات والفرص الاستثمارية المتاحة وسبل الاستفادة منها. 

ولفت الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى استهداف العديد من المحافظات خلال الفترة المقبلة من بينها محافظات الأقصر وأسيوط والمنيا بهدف إقامة أنشطة تجارية مختلفة.

وطالب عشماوي، نواب المحافظات بضرورة اختبار المناطق بالمحافظات لكي تكون جاذبة للمستثمر، وأن تلتزم المحافظات بالنموذج المحدد للمناطق التجارية واللوجستية من قبل الجهاز بالمناطق الأكثر جذبا وطلبا للمستثمرين.

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