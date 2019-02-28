المؤسسة الإسلامية الدولية: مستعدون لتمويل احتياجات وزارة التموين

أبدت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة استعداداتها لتوفير مزيد من التمويل اللازم لاحتياجات وزارة التموين من السلع التموينية الاستراتيجية اللازمة للمواطن.





وتعتبر المؤسسة أحد المصادر الدولية المتخصصة في إيجاد حلول تمويلية متكاملة لتلبية الاحتياجات اللازمة لتحسين معيشة المواطن من خلال إتاحة السلع في الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي ومنها مصر.



