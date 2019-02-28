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اقتصاد

المؤسسة الإسلامية الدولية: مستعدون لتمويل احتياجات وزارة التموين

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:14 ص
صدى البلد
محمد صبيح
أبدت المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة استعداداتها لتوفير مزيد من التمويل اللازم لاحتياجات وزارة التموين من السلع التموينية الاستراتيجية اللازمة للمواطن.

وتعتبر المؤسسة أحد المصادر الدولية المتخصصة في إيجاد حلول تمويلية متكاملة لتلبية الاحتياجات اللازمة لتحسين معيشة المواطن من خلال إتاحة السلع في الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي ومنها مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار التعاون المثمر بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

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