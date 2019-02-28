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حالة الطقس اليوم الخميس 28 /2 /2019 في مصر والدول العربية

الخميس 28/فبراير/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس بارد على السواحل الشمالية مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء وتنشط الرياح على كافة الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، قد تصل إلى حد العاصفة أحيانًا، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة. 

وتكون حالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا مع ارتفاع الموج فيه من 4 أمتار إلى 5 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 16 
شبين الكوم 10 16 
طنطا 10 16
دمنهور 11 15 
الإسكندرية 11 15 
بلطيم 10 15 
مطروح 09 16 
السلوم 08 15 
سيوة 08 18 
بورسعيد 10 14 
دمياط 10 15 
الزقازيق 12 16 
الإسماعلية 11 16 
السويس 10 15 
العريش 11 14 
رفح 11 14 
رأس سدر 14 22 
نخل 05 17 
نويبع 10 18 
طابا 09 17 
كاترين 00 12 
الطور 13 22 
شرم الشيخ 15 25 
الغردقة 12 24 
مرسى علم 12 22 
الفيوم 09 18 
بني سويف 09 19 
المنيا 06 19 
أسيوط 07 20 
سوهاج 09 20 
قنا 10 21 
الأقصر 10 22 
أسوان 10 22 
أبوسمبل 10 23 
الوادى الجديد 09 22 
شلاتين 14 24 
أبو رماد 14 24 
رأس حدربة 14 23 
حلايب 16 22 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 17 30 
المدينة 12 26 
الرياض 15 29 
المنامة 17 24 
أبوظبي 22 30 
الدوحة 20 24 
الكويت 13 24 
دمشق 00 10 
بيروت 10 12 
عمان 02 06 
القدس 04 08 
غزة 12 14 
بغداد 09 20 
مسقط 22 27 
صنعاء 10 26 
الخرطوم 18 33 
طرابلس 08 16 
تونس 08 18 
الجزائر 07 16 
الرباط 08 19 
نواكشوط 15 29

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