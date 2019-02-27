سيف عبد الرحمن في ذكرى رحيل معبودة الجماهير " شادية هي تاريخ مصر "



و استكمل حديثه قائلًا " لما بشوفها في فيلم أو بسمعلها أغنية بتخليني طاير من الفرحة.



وأوضح عبد الرحمن أن امتلاء قاعة الحفل بالشباب والأطفال أدهشه و لم يكن يتوقعه , و اذا دل على شئ فانه يدل علي أن نجاح شادية ما زال مستمرا و انها حية بفنها.



وقال الفنان القدير سيف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لصدى البلد : أنه لا يجد كلمات تصف حبه و فخره بمعرفة الفنانة الراحلة شادية.