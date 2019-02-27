ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سيف عبد الرحمن في ذكرى رحيل معبودة الجماهير " شادية هي تاريخ مصر "

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:57 م
صدى البلد
محمد هاني
أقيم مساء اليوم الاربعاء , بدار الاوبرا المصرية احتفال بذكرى ميلاد الفنانة شادية , و حرص العديد من الفنانين علي حضور هذا الحفل و على رأسهم الفنان سيف عبد الرحمن , الفنانة شهيرة , المخرج خالد جلال.
  
وقال الفنان القدير سيف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لصدى البلد : أنه لا يجد كلمات تصف حبه و فخره بمعرفة الفنانة الراحلة شادية.
 
و استكمل حديثه قائلًا " لما بشوفها في فيلم أو بسمعلها أغنية بتخليني طاير من الفرحة.
 
وأوضح عبد الرحمن أن امتلاء قاعة الحفل بالشباب والأطفال أدهشه و لم يكن يتوقعه , و اذا دل على شئ فانه يدل علي أن نجاح شادية ما زال مستمرا و انها حية بفنها. 

ترشيحاتنا

بث مباشر.. انطلاق مباراة ليفربول محمد صلاح وواتفورد

الأهلي يبحث عن عرض لـ مؤمن زكريا.. والسماح له بالمران مع الفريق

انقلاب سيارة ترحيلات بالاسكندرية وإصابة سجينين

بالفيديو.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي

السكة الحديد: القطار لا يتحرك من تلقاء نفسه ويخضع للإشارات والتعليمات.. فيديو

أول تعليق للسائق المتسبب في حادث محطة مصر.. فيديو

محمد صلاح صائم.. ليفربول يكتسح واتفورد بخماسية ويحتفظ بصدارة البريميرليج

إصابة 10 فى اصطدام ميكروباص بعامود إنارة بمدخل كوبري الدقي.. صور

السكة الحديد تكشف تفاصيل اقتحام سيارة شريط القطار في مرسى مطروح

مانشسترسيتي يقتنص فوزا صعبا من وستهام ويطارد ليفربول في البريميرليج ..فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 فبراير 2019

أحمد موسي: 56 مليار جنيه تضخ لتطوير مرفق النقل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويليام وكايت يلعبان كرة القدم مع أطفال المدارس.. صور

إصابة 10 فى اصطدام ميكروباص بعامود إنارة بمدخل كوبري الدقي.. صور

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

شاهد 180 صورة من موقع حادث قطار محطة مصر

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

فيديو

السكة الحديد: خصم 2000 جنيه من راتب متناولي المخدرات
شاهد.. لقطات حية من ميدان التحرير تكذب ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بوجود متظاهرين
سائق قطار الموت يروي بالتفاصيل حادث قطار محطة مصر ..فيديو
الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث قطار محطة مصر.. فيديو
لأول مرة.. سائق قطار محطة مصر يكشف سبب ارتفاع سرعة الجرار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟