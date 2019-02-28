حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 فبراير 2019

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال كثير من الأشخاص، ما يدفعهم إلى قراءتها ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة كالعاطفية والصحية والمهنية والمالية، وفى هذا السياق كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم، الخميس 28 فبراير 2019 على النحو التالي:





الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل.. لا تعلن عن أي تغيير حتى تثبت أقدامك وتتأكد.

اجتماعيا وعاطفيا: الوضع الفلكي دقيق ويدفعك للعناد وإذا شعرت بالتوتر في علاقتك بمن حولك فعليك أن تفتش عن شئ مشترك.





الثور

من 21/4 إلى 21/5

اجتماعيا وعاطفيا: فريق من الكواكب يدعمك ويمنحك تحسنا معنويا ملحوظا وتشعر بالقوة.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم قادرا على مقاومة الضغوط وقد تقوم بأعمال مميزة في حياتك.





الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا: الشمس وعطارد معاكسان.. كن مستعدا للمثابرة كي تحقق تطورا ونجاحا.

ماليا: القمر في منزل المدخرات وقد يعدك بفرص مالية لمدة ثلاثة أيام.





السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: إذا كنت متزوجا انتبه فالضغط على شركاء الحياة ليس في صالحك.

ماليا ومهنيا: اصبر وتأن في أقوالك إذا أردت أن تتغلب على المصاعب وأن تزيحها من طريقك.





الأسد

من 23/7 إلى 22/8

صحيا ومهنيا: اليوم تعرف كيف توازن بين اهتمامك بصحتك والقيام بواجباتك.

عائليا: تبدو اليوم واقعيا ونشيطا وقد تقبل بتقديم بعض التنازلات.





العذراء

من 23/8 إلى 22/9

عاطفيا: القمر في منزل الحب قد يسلط الضوء على أمور عاطفية وتعصف بقلبك مشاعر غامضة.

مهنيا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت بلا مبالاة.





الميزان

من 23/9 إلى 22/10

اجتماعيا: ينصحك الفلك بتجنب المغامرة واحترس من الغرباء.

عائليا: القمر معاكس في منزلك الرابع وعليك أن تسيطر اليوم على انفعالاتك في نطاق العائلة وتوخ الحذر في حركتك.





العقرب

من 23/10 إلى 22/11

مهنيا: القمر في منزلك الثالث يساعدك على فرض نفوذك وتصر على إنجاز أعمال عالقة.

عائليا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.





القوس

من 23/11 إلى 21/12

ماليا: القمر في منزل المال مما يجعل مخيلتك ومواهبك التجارية تزدهر وتصل لما تريد بشرط أن تضاعف تركيزك.

مهنيا: ينصحك الفلك بأن تتأنى في خطواتك وردود أفعالك ولا تثر غيرة الآخرين منك.





الجدي

من 22/12 إلى 20/1

عاطفيا: القمر في برجك يساعدك اليوم على استعادة إحساسك بالثقة وتبدو محددا في رغباتك

مهنيا: ينصحك الفلك أن تعتمد اليوم على ما لديك من عزيمة وإرادة قوية في كل عمل تقوم به.





الدلو

من 21/1 إلى 19/2

اجتماعيا: اليوم إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.

مهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك لمراقبة كل شئ في صمت وسيساعدك ذلك على اكتشاف الكثير.





الحوت

من 20/2 إلى 20/3

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وتجد دائرة من أناس مخلصين تحيط بك وتحميك.

مهنيا وعائليا: تنجز أعمالك وتتحمل مسئولياتك العائلية بمنتهى الهمة والنشاط.