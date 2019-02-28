انطلاق المؤتمر الدولي الـ46 للجمعية المصرية للقلب بحضور 40 خبيرا أجنبيا

ينطلق المؤتمر الدولي السنوي الـ 46 للجمعية المصرية لأمراض القلب في أحد فنادق القاهرة الكبري، ويناقش المؤتمر أهم الموضوعات الطبية في إطار آخر التطورات في علاج القلب بالإضافة لعرض أحدث الإنجازات، والتي توصل إليها والتي استهدفت تحسين حياة ملايين من المصريين المصابين.



وأكد الدكتور الدكتور حسام قنديل، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة القاهرة، إن هناك تحولًا ملحوظًا فى علاجات القلب، وفيما أشار إلى ان هذا المؤتمر هو أكبر مؤتمر فى الشرق الأوسط ويضم 40 خبير اجنبى من مختلف دول العالم، حيث سيكون هناك منافسة كبيرة بين شباب الأطباء داخل المؤتمر.



وأوضح قنديل أن هناك جلسات ومنافسات بين الشباب الاطباء يحكمها الخبراء الأجانب لتوصيل المعلومات الى الاطباء بطريقة علمية.



وأضاف قنديل المؤتمر فرصة كبيرة لتعليم ونشر أفضل الممارسات، والتقنيات العلاجية الجديدة ويأتي ذلك في إطار التعاون بين شركة استرازينيكا والجمعية المصرية للقلب لرفع التوعية بالامراض والكشف المبكر عن الأمراض والتعليم الطبي المستمر ومساعدة المرضى غير القادرين على شراء الأدوية، ومشاريع التعاون بعنوان قلبك حياتهم وقلوب مصريه Acs academy.



كما يستعرض المؤتمر أحدث التوجيهات، ونتائج التجارب الإكلينيكية، وأحدث الإنجازات والابتكارات في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية