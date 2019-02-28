ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

انطلاق المؤتمر الدولي الـ46 للجمعية المصرية للقلب بحضور 40 خبيرا أجنبيا

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:42 ص
بحضور 40 خبير أجنبي
بحضور 40 خبير أجنبي ينطلق المؤتمر الدولى الـ 46 للقلب
آية التيجي
ينطلق المؤتمر الدولي السنوي الـ 46 للجمعية المصرية لأمراض القلب في أحد فنادق القاهرة الكبري، ويناقش المؤتمر أهم الموضوعات الطبية في إطار آخر التطورات في علاج القلب بالإضافة لعرض أحدث الإنجازات، والتي توصل إليها والتي استهدفت تحسين حياة ملايين من المصريين المصابين.

وأكد الدكتور الدكتور حسام قنديل، رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية بجامعة القاهرة، إن هناك تحولًا ملحوظًا فى علاجات القلب، وفيما أشار إلى ان هذا المؤتمر هو أكبر مؤتمر فى الشرق الأوسط ويضم 40 خبير اجنبى من مختلف دول العالم، حيث سيكون هناك منافسة كبيرة بين شباب الأطباء داخل المؤتمر.

وأوضح قنديل أن هناك جلسات ومنافسات بين الشباب الاطباء يحكمها الخبراء الأجانب لتوصيل المعلومات الى الاطباء بطريقة علمية.

وأضاف قنديل المؤتمر فرصة كبيرة لتعليم ونشر أفضل الممارسات، والتقنيات العلاجية الجديدة ويأتي ذلك في إطار التعاون بين شركة استرازينيكا والجمعية المصرية للقلب لرفع التوعية بالامراض والكشف المبكر عن الأمراض والتعليم الطبي المستمر ومساعدة المرضى غير القادرين على شراء الأدوية، ومشاريع التعاون بعنوان قلبك حياتهم وقلوب مصريه Acs academy.

كما يستعرض المؤتمر أحدث التوجيهات، ونتائج التجارب الإكلينيكية، وأحدث الإنجازات والابتكارات في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية

ترشيحاتنا

النائب العام : سائق قطار محطة مصر تركه ليتشاجر مع زميله فانطلق بسرعة عالية ليصطدم بالمصد الخرساني

أول تعليق لـ صاحب سيلفي حادث قطار محطة مصر ..فيديو

إصابة 10 فى اصطدام ميكروباص بعامود إنارة بمدخل كوبري الدقي.. صور

السائق المتسبب في حادث قطار محطة مصر يروي تفاصيل الكارثة.. فيديو

هدافو الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتراجع وأجويرو يتصدر وماني يقترب

بطل حريق محطة رمسيس يكشف تفاصيل مرعبة لحادث القطار

شاهد.. أول فيديو تفصيلي يرصد مشاجرة السائقين المتسببين في حادث قطار محطة مصر

انقلاب سيارة ترحيلات بالاسكندرية وإصابة سجينين

تعرف على القصة الكاملة لصاحب سليفي محطة مصر

بطل حادث قطار محطة مصر يروي اللحظات المأساوية وقت الانفجار.. فيديو

أحمد موسى يكشف تزييف الإخوان لحديث الرئيس السيسي حول منظومة القطارات.. فيديو

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 28 فبراير 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويليام وكايت يلعبان كرة القدم مع أطفال المدارس.. صور

إصابة 10 فى اصطدام ميكروباص بعامود إنارة بمدخل كوبري الدقي.. صور

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

شاهد 180 صورة من موقع حادث قطار محطة مصر

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

فيديو

السكة الحديد: خصم 2000 جنيه من راتب متناولي المخدرات
شاهد.. لقطات حية من ميدان التحرير تكذب ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بوجود متظاهرين
سائق قطار الموت يروي بالتفاصيل حادث قطار محطة مصر ..فيديو
الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث قطار محطة مصر.. فيديو
لأول مرة.. سائق قطار محطة مصر يكشف سبب ارتفاع سرعة الجرار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟