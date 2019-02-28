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محافظات

البابا تواضروس يدشن اليوم كنيسة أبي سيفين في حي الضواحي ببورسعيد

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:32 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
كتب محمد الغزاوى
تأتي زيارة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية لبورسعيد هي الرابعة علي مدار التاريخ بين بطاركة مصر .

وتعد الزيارة هي الأولى لبورسعيد بعد 43 عاما من آخر زيارة للراحل الأنبا شنودة والذي افتتح الأنبا تواضروس بمطرانية بورسعيد اليوم متحف لمقتنياته.

كما تعد الزيارة الرابعة بعد زيارات الأنبا شنودة ومن قبله الأنبا كيرلس السادس ويسبقهم زيارة الأنبا كيرلس الخامس .

كان الأنبا تواضروس وصل إلي بورسعيد ظهر الأربعاء في زيارة تمتد ليومين وضع خلال يومها الاول حجر اساس كنيسة الأنبا أنطونيوس بحي الضواحي علي مساحة 5000 متر أعقبها لقاء بقيادات بورسعيد الدينية والشعبية والسياسية والأمنية يتقدمهم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمطرانية بورسعيد .

وعقد الأنبا تواضروس مساء الأربعاء لقاء بكنيسة مارى مرقص ببورفؤاد وألقى درس العظة من داخلها. 

ومن المنتظر أن يدشن الأنبا تواضروس ظهر الخميس كنيسة ابوسيفين بحي الضواحي ويترأس القداس بها قبل مغادرته بورسعيد يختتم زيارته التاريخية لاهل الباسلة وجموع الأقباط بها .
البابا تواضروس يدشن اليوم كنيسة أبي سيفين في حي الضواحي ببورسعيد
البابا تواضروس يدشن اليوم كنيسة أبي سيفين في حي الضواحي ببورسعيد
البابا تواضروس يدشن اليوم كنيسة أبي سيفين في حي الضواحي ببورسعيد
البابا تواضروس يدشن اليوم كنيسة أبي سيفين في حي الضواحي ببورسعيد
البابا تواضروس يدشن اليوم كنيسة أبي سيفين في حي الضواحي ببورسعيد

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