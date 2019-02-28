فيسبوك دفتر بحث عن القتلى والمصابين: عاوزين معجزة عشان نلاقيهم ..صور

الكثير من الجثث المفحمة، أشلاء ملقاة هنا وهناك على رصيف رقم «6» بمحطة مصر، هذا المنظر المأساوي للجثث التي كساها دخان النيران ومحى ملامحها تفحمها بسبب النيران كان مصدر ألم لملايين المصريين أمس، خاصة أولئك الذين تواجد أهلهم أو معارفهم في محيط الحادث ومازالوا مفقودين حتى الآن.





تحول موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» من وسيلة للتواصل إلى دفتر للبحث عن القتلى والمصابين جراء حادث أمس، حيث نشب حريق كبير داخل جرار أحد القطارات فى محطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة اليوم، ما أدى إلى وفاة 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.