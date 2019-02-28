عرض فيلم Hotel Transylvania.. في ديسمبر 2021

قررت الشركة المنتجة للجزء الرابع من فيلم "Hotel Transylvania"، عرضه في 21 ديسمبر 2021.





وكان حقق الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح باسم "Summer Vacation" العام الماضى أفضل معيار لـ سونى، حيث حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 529 مليون دولار على مستوى العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".





الفيلم بطولة آدم ساندلر، وآندى سامبرج، وفران دريشر، وميل بروكس، وسيلينا جوميز، وكاثرين هان، وديفيد سبايد، ومن إخراج جيندى تارتاكوفسكى، وتأليف مايكل ماكولرز، وتارتاكوفسكى.



