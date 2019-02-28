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فن

عرض فيلم Hotel Transylvania.. في ديسمبر 2021

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:17 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة للجزء الرابع من فيلم "Hotel Transylvania"، عرضه في 21 ديسمبر 2021.

وكان حقق الجزء الثالث من السلسلة الذى طرح باسم "Summer Vacation" العام الماضى أفضل معيار لـ سونى، حيث حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 529 مليون دولار على مستوى العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

الفيلم بطولة آدم ساندلر، وآندى سامبرج، وفران دريشر، وميل بروكس، وسيلينا جوميز، وكاثرين هان، وديفيد سبايد، ومن إخراج جيندى تارتاكوفسكى، وتأليف مايكل ماكولرز، وتارتاكوفسكى.

وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم الأنيمشن العائلى حول مفاجأة مافيس لـ دراكولا برحلة عائلية على متن سفينة "مونستر كروز" الفاخرة حتى يتمكن من قضاء إجازة مع جميع فى الفندق، وبمجرد مغادرة الميناء يبدأ دراكولا فى قصة رومانسية جديدة عندما بـ قبطان السفينة السحرية إيريكا، وتسعى مافيس للعب دور الوالد مع إبقاء والدها وإيريكا منفصلين.

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