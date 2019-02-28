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تعليم

اجتماع فريق العمل بكلية البنات الأزهرية بالمنيا لمناقشة تطوير الفصول

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:23 ص
صدى البلد
محمد شحتة
اجتمع اليوم، فريق العمل من هيئة التدريس والطالبات الممثلات لجميع الفرق الدراسية بكلية البنات الأزهرية بالمنيا، تحت شعار (نعم نستطيع) بقيادة الدكتور محمد عبد الحميد خبير التطوير والجودة وتنمية الموارد البشرية لمناقشة تطوير الفصول الدراسية. 

ورحب عبد الحميد، بحضور الاجتماع وشكرهم على هذه الروح الوثابة نحو التطوير التي تدل على امتلاكهم كل الإمكانات ليكونوا من المتميزين. 

كما أشاد بدعم فضيلة الإمام الأكبر ورئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لوجه قبلي على الدعم الكبير الذي أولوه للكلية منذ كانت فكرة تفانى في تحقيقها على الأرض العميد السابق الدكتور عمر عبد المعبود حتى صدر قرار مجلس الجامعة باعتمادها ككلية منفصلة.

واستعرض الدكتور محمد عبد الحميد أهمية الاهتمام بالطالبة كمحور للعملية التعليمية والتطويرية، واستعرض خطة متكاملة لتطوير الفصول الدراسية بعد الإنصات لمطالب الطالبات المجتمعات الممثلات لطالبات الكلية ، وناقش مع الحضور آلية تنفيذها. 

فيما تمت الإشادة بمبادرة الطالبات ليس لتطوير الفصول الدراسية فقط بل التطوير الشامل والقضاء على المعوقات التي تعترض مسيرتهن التعليمية، وتم تحفيز الطالبات بأن يكونوا يدًا واحدة للنهوض بكليتهن وضرورة العمل المستمر في تلبية احتياجات الطالبات من التطوير المنشود.

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