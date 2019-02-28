10 مشاهد من حريق قطار محطة مصر.. الإهمال وراء الحادثة والحكومة تتوعد المقصرين

شهدت محطة مصر، حادث تصادم جرار أحد القطارات، بأحد أرصفة المحطة؛ مما تسبب في انفجار تنك الوقود، واشتعال النيران فى عدد من المواطنين الذين كانوا متواجدين على الرصيف.





"صدى البلد" رصد 10 مشاهد من الحادث الذى راح ضحيته 20 شخصًا و40 مصابًا.





المشهد الأول





فى الساعة التاسعة صباحًا وقف المواطنون على أرصفة محطة مصر برمسيس فى انتظار استقلال القطارات لكن القدر كان على موعد مع المتواجدين على رصيف رقم 6 وامتزجت أصوات صفير القطارات مع صوت ارتطام وانفجار كبير.





المشهد الثانى





اشتعال النيران فى المواطنين المتواجدين على الرصيف نتيجة انفجار تنك الوقود، وتفحم جثث وإصابة آخرين، حالة من الهلع سيطرت على المواطنين، هرج ومرج داخل المحطة بعد ارتفاع ألسنة اللهب والدخان.





المشهد الثالث





هروب سائق القطار بعد مشاهدة النيران والانفجار، وتفحم الجثث، ترك المشهد بالكامل وتوجه إلى محافظة المنوفية للاختباء هناك؛ بعد أن ترك الجرار، وغرفة القيادة تجمع بعض العمال المتواجدين بالمحطة لمساعدة فى نقل المصابين.





المشهد الرابع





وليد مرضي ومايكل مينا ومحمد رمضان عمال بأكشاك محطة مصر، هرعوا إلى مكان الحريق لمساعدة المصابين فى الحادث، حاولوا إخماد النيران المشتعلة بأجساد الضحايا كان كل همهم انقاذ روح.





المشهد الخامس





وصول الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل المستقيل، هشام عرفات، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى محطة مصر برمسيس؛ لمتابعة الحادث من أرض الواقعة واتخاذ قرارات عاجلة لمحاسبة المقصرين.





المشهد السادس





اتخذت وزيرة الصحة، قرارات عاجلة بنقل المصابين وفتح أبواب المستشفيات لعلاج المصابين، ونقل الجثث المتفحمة إلى المشرحة، واتخذت وزيرة التضامن قرارًا بصرف 80 ألف لأسرة كل متوفى و25 ألف جنيه للمصاب.





المشهد السابع





قدم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، استقالته للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء؛ إثر حادث قطار محطة مصر بعد الحادث مباشرة.





المشهد الثامن





اتخذ المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام قرارات بندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة جثامين الضحايا وأخذ عينات البصمة الوراثية DNA نظرًا لتفحم الجثامين وتشكيل لجنة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص اللازم وإعداد تقرير فني عن أسباب وقوع الحادث.





المشهد التاسع





ألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق المتهم والمتسبب فى الحادث أثناء اختبائه فى محافظة المنوفية وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بعد أن كشفت التحريات الأولية أن المتهم ترك الجرار وغرفة القيادة للتشاجر مع زميل له بالمحطة.





المشهد العاشر





استغلت جماعة الإخوان الإرهابية الحادث لبث أكاذيبها وتضليلها للمصريين ليتاجروا بدمائهم.





خرجت قنوات الارهابية لتبث فيديو حديثا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وقت سابق لتطوير السكة الحديد اثناء مناقشة وزير النقل المستقيل فى أحد اللقاءات حول تطوير منظومة السكة الحديد وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، فاختصرت الإرهابية حديث الرئيس وبثوا جزءًا من الفيديو وهو يقول نضع الفلوس فى البنك لتعود بأرباح أفضل على غير الحقيقة.