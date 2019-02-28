حارب سرطان الكبد بتناول هذه الأطعمة المفيدة

أظهرت دراسة أجريت في وقت سابق من هذا الشهر أن اتباع نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والنخالة وألياف الحبوب يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





فيما أشارت الدراسة بواسط مجموعة من الباحثين من جامعة هارفارد إلى أن البقوليات، ونخالة القمح يمكنها أن تعزز البكتيريا المفيدة في الأمعاء أيضا، وبالتالي تحافظ على الأمعاء من الإصابة بالأمراض.





وجدت دراسة أن أولئك الذين تناولوا الحبوب الكاملة في أغلب نظامهم الغذائي كان لديهم خطر أقل بنسبة 37٪، وذلك بخلاف الأشخاص الذين افتقر نظامهم الغذائي للحبب الصحية، فقد زادت نسبة إصابتهم بسرطان الكبد.



