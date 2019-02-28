ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس بثلاثية ويواصل مطاردة أرسنال

الخميس 28/فبراير/2019 - 01:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الرياضي
فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تقدم المانيو عبر روميرو لوكاكو في الدقيقة الـ 32 من عمر الشوط الأول، من تسديدة يمينية قوية ، وعاد لوكاكو ليوقع على الهدف الثاني له ولفريقه 52 ، وقلص جويل وارد الفارق لكريستال بالاس بهدف أول في الدقيقة 66 ، قبل أن يجهز أشلي يونج على آمال كريستال بالاس في العودة بهدف ثالث في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز المانيو .

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 55 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 30 في المركز الرابع عشر.

ترشيحاتنا

أول تعليق للسائق المتسبب في حادث محطة مصر.. فيديو

هدافو الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتراجع وأجويرو يتصدر وماني يقترب

ملوك الجدعنة.. معدن المصريين يظهر فى الشدائد والأزمات

أحمد موسي يكشف اسم الشخص المتسبب فى حادث قطار محطة مصر.. فيديو

مانشسترسيتي يقتنص فوزا صعبا من وستهام ويطارد ليفربول في البريميرليج ..فيديو

برشلونة يسحق ريال مدريد بـ التلاتة ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا ..فيديو

بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 في حادث اصطدام قطار بسيارة نقل بمطروح

كيف فبركت جماعة الإخوان الإرهابية فيديو دقيقة و16 ثانية للرئيس السيسى حول تطوير السكة الحديد

الصحة تعلن الخط الساخن للاستفسار عن مصابي حادث محطة مصر.. فيديو

تامر أمين: رقبة المتسبب فى حادث قطار محطة مصر هتتقطع بالقانون.. فيديو

سائق قطار محطة مصر يعترف: أنا مقصر وأتحمل مسئولية الإهمال .. فيديو

منع نجم الأهلي من حضور مباريات الترسانة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ويليام وكايت يلعبان كرة القدم مع أطفال المدارس.. صور

إصابة 10 فى اصطدام ميكروباص بعامود إنارة بمدخل كوبري الدقي.. صور

بالصور والأسعار.. إطلالات ميجان ميركل في المغرب

شاهد 180 صورة من موقع حادث قطار محطة مصر

صانعة البهجة .. سارة توما مدرسة تحترف تصميم العرائس على شكل صاحبها

فيديو

السكة الحديد: خصم 2000 جنيه من راتب متناولي المخدرات
شاهد.. لقطات حية من ميدان التحرير تكذب ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية بوجود متظاهرين
سائق قطار الموت يروي بالتفاصيل حادث قطار محطة مصر ..فيديو
الصحة تعلن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابي حادث قطار محطة مصر.. فيديو
لأول مرة.. سائق قطار محطة مصر يكشف سبب ارتفاع سرعة الجرار.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟

هل يساهم قانون الدفع غير النقدي في خفض معدلات الرشوة والفساد؟