مانشستر يونايتد يفوز على كريستال بالاس بثلاثية ويواصل مطاردة أرسنال

فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.





تقدم المانيو عبر روميرو لوكاكو في الدقيقة الـ 32 من عمر الشوط الأول، من تسديدة يمينية قوية ، وعاد لوكاكو ليوقع على الهدف الثاني له ولفريقه 52 ، وقلص جويل وارد الفارق لكريستال بالاس بهدف أول في الدقيقة 66 ، قبل أن يجهز أشلي يونج على آمال كريستال بالاس في العودة بهدف ثالث في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز المانيو .



