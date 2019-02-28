حكايات شارع حسن المأمون في صالون نفيسة عبد الفتاح

تبدأ فى تمام السادسة من مساء اليوم الخميس 28 فبراير الأمسية الثقافية الفنية التى يقيمها صالون الكاتبة نفيسة عبد الفتاح والذى تستضيفه مؤسسة هالة فهمى الثقافية.



يستضيف الصالون الدكتور محمد مصطفى الخياط رئيس هيئة الطاقة المتجددة لمناقشة مجموعته القصصية "حكايات شارع حسن المأمون" التى تشير إلى مظاهر التحول فى نمط الحياة وتركيبة الشارع المصرى من خلال سرد لمواقف حياتية لنماذج من مختلف الطبقات التى تسكن الشارع او ترتبط به بصورة يومية.



يناقش المجموعة الدكتور شريف الجيار أستاذ النقد والأدب المقارن بجامعة بنى سويف والشاعر محمد ابو الليف كما تستضيف الأمسية الشاعرتين أمل عامر ومنال الصناديقى فى أمسية شعرية مفتوحة. ويحيى الفنان عهدى شاكر بباقة من اجمل اغانية مصحوبة بعزفه على العود .



وتؤكد الكاتبة نفيسة عبد الفتاح انها تسعى إلى ان يكون الصالون قبلة للمواهب الشابة لتقديم الدعم النقدى والمساهمة فى اثراء الحياة الثقافية ..تقام الامسية فى 18 ش الخليفة المأمون بمصر الجديدة.