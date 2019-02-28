السيمفوني يروي حكاية روميو وجوليت بقيادة الصعيدي في الأوبرا

بمناسبة مرور 150 عاما على رحيل المؤلف الموسيقى الفرنسي هيكتور برليوز يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلًا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو الاسبانية روساليا جوميز مع المغنيين الميتزوسوبرانو الإيطالية آنا ماريا شيورى ، التينور عمرو مدحت ، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا تحت إشراف مايا جيفينريا وذلك فى الثامنة مساء السبت 2 مارس على المسرح الكبير .





يتضمن البرنامج مختارات من السيمفونية الدرامية روميو وجولييت لـ برليوز و المستلهمة من المسرحية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير وتدور حول أحداثها في مدينة فيرونا الإيطالية حيث الثأر القديم بين عائلتي كابيوليت ومونتاجيو والعاشقان روميو وجولييت ونهايتهما المأساوية هذا الى جانب كونشرتو البيانو والاوركسترا الرابع لـ بيتهوفن



