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ثقافة

السيمفوني يروي حكاية روميو وجوليت بقيادة الصعيدي في الأوبرا

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:16 ص
صدى البلد
طارق موسى
بمناسبة مرور 150 عاما على رحيل المؤلف الموسيقى الفرنسي هيكتور برليوز يقدم أوركسترا القاهرة السيمفونى حفلًا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة عازفة البيانو الاسبانية روساليا جوميز مع المغنيين الميتزوسوبرانو الإيطالية آنا ماريا شيورى ، التينور عمرو مدحت ، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا تحت إشراف مايا جيفينريا وذلك فى الثامنة مساء السبت 2 مارس على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من السيمفونية الدرامية روميو وجولييت لـ برليوز و المستلهمة من المسرحية التي تحمل نفس الاسم للكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير وتدور حول أحداثها في مدينة فيرونا  الإيطالية حيث الثأر القديم بين عائلتي كابيوليت ومونتاجيو والعاشقان روميو وجولييت ونهايتهما المأساوية هذا الى جانب كونشرتو البيانو والاوركسترا الرابع لـ بيتهوفن

يذكر أن هيكتور برليوز ولد عام 1803 بمدينة كوتا سانت اندريه بجنوب فرنسا ، حاول والده الطبيب أن يدفعه لخلافته فى مهنة الطب لكنه ترك دراستها وتفرغ لهوايته مما أغضب الاب وقطع عنه نفقات المعيشة فاضطر للعمل بأحد المسارح الليلية ليستكمل دراسته الموسيقية ويعمل مدرسا لنظريات الموسيقى بأحد المدارس وينال جائزة روما فى التأليف عام 1830 بعدها سافر الى إيطاليا للدراسة لمدة 3 سنوات ثم عاد الى باريس ليقدم اولى ثمرات بعثته ايطاليا وهى افتتاحية الملك لير وسيمفونية البعث التى أثارت سخط الجمهور والنقاد حيث تحرر خلالها من القوالب المعروفة انذاك ، تميزت أعماله بقوة الحس الدرامى وثراء النص الأوركسترالى وكان يعتقد انه خليفة بيتهوفن ولكن المصدر الحقيقى لقوته الفنية جاءت من قدرته على التصوير السيمفونى الذى يرتبط بموضوع ادبى او تعبير عن أحاسيس شخصية وظهر ذلك جليًا فى العديد من أعماله مثل هارولد فى ايطاليا وروميو وجولييت ، توفى برليوز عام 1869 بعد ان ترك كثيرًا من الأعمال الهامة . 

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