سواريز: مباراة رائعة.. الفريق بالكامل كان في يوم كبير ..فيديو

قال لويس سواريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، إن مباراة فريقه كانت رائعة وكاملة بالنسبة للفريق الكاتالوني أمام ريال مدريد والتي انتهت بنتيجة 3-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وأضاف سواريز لـ bein sports: "نود دائمًا تقديم مثل تلك المباريات وتسجيل العديد من الأهداف، الفريق كله في يوم كبير، ربما لا يمنح البعض كأس الملك الأهمية اللازمة لكننا دائمًا نريد الفوز".
وقدم ريال مدريد مباراة هجومية مميزة وأضاع كثيرًا من الفرص لكن العقاب من برشلونة كان قاسيا والنهاية تأهل البلوجرانا إلى نهائي كأس الملك.