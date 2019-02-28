ختام دورة التواصل الفعال مع الأبناء لأخصائيي دور الرعاية ببني سويف

اختتم مركز التوجيه والإرشاد النفسي التابع لجمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام ببني سويف، دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام للأخصائيين والمشرفين العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعنوان "التواصل الفعال مع الأبناء وفنيات تعديل السلوك" تحت إشراف إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي ببنى سويف، والدكتور أحمد عبد العزيز الاستشاري النفسي بالمركز.





وفي نهاية التدريب قام محمد سيد عبد القادر رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام ببنى سويف، بتوزيع شهادات اجتياز الدورة التدريبية على المشاركين في الدورة التدريبية الخاصة بالعاملين بدور الرعاية الاجتماعية بمحافظة بني سويف.





وقال رئيس مجلس الإدارة إن هذا التدريب يأتي ضمن خطة المركز لرعاية أبناء المؤسسات وتوفير كافة المقومات التى تساعد على تطوير الخدمات المقدمة للأبناء من خلال تنمية الموارد البشرية والمتمثلة فى تطوير و تنمية قدرات الأخصائيين والمشرفين القائمين على الأبناء فى دور الرعاية المختلفة، فى محافظة بنى سويف ، وذلك لزيادة قدرات الأخصائيين فى التواصل الفعال مع الأبناء و استراتيجيات إقامة علاقة جيدة و فعالة معهم لزيادة الثقة بين الأبناء و الأخصائيين وفهم مشاعر واحتياجاتهم النفسية وأساليب تعديل السلوك و الاضطرابات النفسية المختلفة وأسبابها والوقاية منها .





تجدر الإشارة إلى أن هذا التدريب تم خلال ثلاث أيام بمقر مركز التوجيه والإرشاد النفسي التابع للجمعية ، وقد شاركت في الدورة 9 مؤسسات للرعاية الاجتماعية بمحافظة بني سويف، وحاضر خلال الدورة التدريبية أحمد حمدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة بني سويف ونبيلة عبد الحليم وكيلة المديرية وخالد شكرى مدير إدارة الأسرة والطفولة ببنى سويف ومحمد سيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية المؤسسات الأيتام، والدكتور أحمد عبد العزيز الاستشاري النفسي بالمركز، والدكتور حماد أحمد والدكتور محمد محى المساعدين النفسيين بالمركز.



