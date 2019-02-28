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منوعات

بوينج تكشف عن أحدث طائرة نفاثة ..فيديو

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:15 ص
طائرة من بوينج
طائرة من بوينج
أماني إبراهيم
كشفت "بوينج"، عن طائرة نفاثة مقاتلة جديدة تم تصميمها لتكون ضمن الطائرات التجريبية، على أن يتم إطلاقها رسميًا بحلول عام 2020.

هذه الطائرة النفاثة الجديدة تعمل بدون طيار، وأطلق عليها اسم "Loyal Wingman" أي الجناح الموالي، ويصل طولها إلى 38 قدمًا، ولها القدرة على الطيران لمسافة 2000 ميل، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنها مجهزة بأجهزة استشعار داخلية تمكنها من تنفيذ عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وستكون هذه الطائرة النفاثة قادرة على حمل الصواريخ والقنابل، وتأمل بوينج في بيع الطائرات للعملاء في جميع أنحاء العالم، على الرغممن أنها حاليا ليست إلا نموذجًا أوليًا.

ويتم تطوير الطائرة في أستراليا كجزء من برنامج سري، وتصنف كطائرة المقاتلة المحلية بأنها الأولى في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن امتنعت الشركة من الإعلان عن سعرها.

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