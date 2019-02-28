شاهد رد انتصار على محمد رمضان

ردت الفنانة انتصار علي النجم محمد رمضان بعدما قام الأخير بنشر فيديو لها برفقة أولادها وهى ترقص على أغنية «نمبر وان» وذلك بعد ان هاجمته خلال استضافتها في برنامج «واحد من الناس» حيث قالت إن «نمبر وان» في السينما من الشباب أحمد السقا وطالبت محمد رمضان أن يغلق فمه ولا يتحدث عن نفسه كثيرًا لأنه ليس الأول ويسبقه الكثير.



ونشرت انتصار عبر حسابها على «انستجرام» صورة من البرنامج برفقة أولادها وعلقت قائلة: "كلك ذوق يا سمارة".



يذكر أن انتصار في ظهورها الأول مع أسرتها ببرنامج واحد من الناس قامت بالرقص أثناء الحلقة على أغنية محمد رمضان "مافيا" في وصلة رقص على الهواء، وأدت حركات محمد رمضان في الأغنية مع أبنائها.