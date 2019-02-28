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مرأة

فوائد تناول المياه في الحصول على بشرة وجلد صحي

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:27 ص
فوائد تناول المياه
فوائد تناول المياه في الحصول على بشرة وجلد صحي
آية التيجي
يعتبر الجلد هو الغطاء الخارجي وهو أكبر عضو في أجسامنا، والذي يحمي جميع أجزاء الجسم الحساسة، لذا يجب الحفاظ عليه بشتى الطرق، ولن يكون الحفاظ عليه سهلا فيجب ان يبدأ بالعناية الجيدة، ومن ثم تغذية الجلد بشكل كافِ من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

ويمكن لخلايا الجلد التي تسمى الخلايا الكيراتينية في (الطبقة الخارجية من الجلد) أن تنقسم باستمرار إنتاج مخزون من الخلايا ويجدد الخلايا التالفة، ما يجعل الجلد مصدر غني للخلايا الجذعية مع القدرة على الانقسام وتجديد نفسه بنفسه.

لذا فإن شرب أثنين ليتر من الماء يوميا يمكن ان يساهم بشكل كبير في الحصول على بشرة صحية، وسليمة، ولا تؤثر كمية الماء التي تتناولها مباشرة على الجلد، وفقا لما جاء في موقع "ويب ميد" الطبي.

ولكن يتم توفير الماء للجلد عن طريق الدم المتدفق عبر الأوردة، وهي موجودة في الطبقة الداخلية من الجلد، حيث يتم فقدان الماء من البشرة، وخاصة أثناء تعرضها لبيئة جافة. 

لذا هناك حاجة للمياه للحفاظ على ترطيب البشرة وعندما تصبح جافة كنت تبدو البشرة أقل مرونة، مما يتسبب في ظهور التجاعيد بشكل أسرع.

وتتحكم الأعضاء الداخلية عند الشخص السليم في توزيع كمية المياه التي تصل للجد، وذلك عن طريق الكلى والقلب والأوعية الدموية.

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