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فن

سولاف فواخرجي بصحبة ياسر جلال.. وتعلق: أخويا وصديقي

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:26 ص
سولاف وياسر جلال
سولاف وياسر جلال
محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا تجمعها بالفنان ياسر جلال، وعلقت على الصور قائلةً: "أخويا وصديقي، الأكثر وفاءً ياسر جلال".

وتشارك سولاف فواخرجي في تصوير مسلسل «خط ساخن»، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل. 

ومسلسل خط ساخن بطولة، حسين فهمي، صلاح عبد الله نضال الشافعي، هيثم نجم وسهر الصايغ، وهو من تأليف فوزية حسين ومن إخراج حسني صالح.
سولاف فواخرجي بصحبة ياسر جلال.. وتعلق: أخويا وصديقي
سولاف فواخرجي بصحبة ياسر جلال.. وتعلق: أخويا وصديقي
سولاف فواخرجي بصحبة ياسر جلال.. وتعلق: أخويا وصديقي

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