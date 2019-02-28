أحمد صلاح حسني عن حادث قطار محطة مصر: معدن المصريين يظهر وقت الشدة

علق الفنان أحمد صلاح حسني على حادث قطار محطة مصر أن أصالة ومعدن المصريين يظهر وقت الشدائد والأزمات".



وكتب "صلاح حسني" ‏المصري يظهر وقت الشدة مع احترامي لكل دول العالم المصري عّم الناس كلها ‎#حادثة_محطة_مصر".



كان حريق كبير قد شب داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.



