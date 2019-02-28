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فن

أحمد صلاح حسني عن حادث قطار محطة مصر: معدن المصريين يظهر وقت الشدة

الخميس 28/فبراير/2019 - 07:35 ص
احمد صلاح
احمد صلاح
محمد بدران
علق الفنان أحمد صلاح حسني على حادث قطار محطة مصر أن أصالة ومعدن المصريين يظهر وقت الشدائد والأزمات".

وكتب "صلاح حسني" ‏المصري يظهر وقت الشدة مع احترامي لكل دول العالم المصري عّم الناس كلها ‎#حادثة_محطة_مصر".

كان حريق كبير قد شب داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.

أحمد صلاح حسني عن حادث قطار محطة مصر: معدن المصريين يظهر وقت الشدة

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