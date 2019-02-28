أحمد صلاح حسني عن حادث قطار محطة مصر: معدن المصريين يظهر وقت الشدة

علق الفنان أحمد صلاح حسني على حادث قطار محطة مصر أن أصالة ومعدن المصريين يظهر وقت الشدائد والأزمات".
وكتب "صلاح حسني" المصري يظهر وقت الشدة مع احترامي لكل دول العالم المصري عّم الناس كلها #حادثة_محطة_مصر".
كان حريق كبير قد شب داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.
وكتب "صلاح حسني" المصري يظهر وقت الشدة مع احترامي لكل دول العالم المصري عّم الناس كلها #حادثة_محطة_مصر".
كان حريق كبير قد شب داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.