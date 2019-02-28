نائب فنزويلي يكشف تهريب 8 أطنان ذهب من البنك المركزي

كشف نائب معارض وثلاثة مصادر حكومية بفنزويلا، أن ثمانية أطنان من الذهب على الأقل نقلوا من خزائن البنك المركزي الفنزويلي الأسبوع الماضي، وذلك مع استمرار الأوضاع المتدهورة في البلاد.





وقال النائب المعارض في البرلمان الفنزويلي أنجيل ألفارادو وثلاثة مصادر حكومية إن الذهب جرى نقله في سيارات حكومية بين يومي الأربعاء والجمعة من الأسبوع الماضي عندما لم يكن هناك حراس أمن نظاميون في البنك، وفق ما نقلته وكالة رويترز.





وأردف ألفارادو قائل:ا "إنهم يخططون لبيعه في الخارج بشكل غير قانوني".



