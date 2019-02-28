مراسلو البيت الأبيض يهاجمون الإدارة الأمريكية

أصدرت رابطة "مراسلو البيت الأبيض"، انتقادات حادة لقرار فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلة وصولهم إلى عشاء الرئيس مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أمس الأربعاء.





وقالت الرابطة في بيانها: "ندعو البيت الأبيض إلى عدم السماح بتقليص مشاركة الصحافة المتفق عليها سابقا لما تبقى من لقاءات القمة"، ووصفت القرار بأنه "متقلب"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.





ومن جانبها صرحت "سارة ساندرز"، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن هذا القرار جاء نظرًا لطبيعة هذه اللقاءات الحساسة.





لكن كان هناك بعض التكهنات بأن البيت الأبيض أراد الحد من الأسئلة حول شهادة محامي ترامب السابق مايكل كوهين في الولايات المتحدة.