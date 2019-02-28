غضب يمني عارم ضد النظام القطري

أعرب مجموعة من نشطاء اليمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من موقف قطر في مؤتمر المانحين الثالث لدعم اليمن، مطالبين الدوحة بالتوقف عن التحريض على بلادهم.





وجاء هذا الأمر عقب اقتصار مساهمة قطر في مؤتمر المانحين على 27 مليون دولار فقط، في حين ساهمت السعودية والإمارات والكويت بـ 1.2 مليار دولار لمساعدة اليمنيين، وفق ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية.





وقارن الناشطون بين ما قدمته قطر في مؤتمر المانحين، وما تقدمه من دعم مالي كبير لأذرعها الإعلامية.





وقال النشطاء إن ما تقدمه الدوحة للقنوات الفضائية التابعة للإخوانية توكل كرمان سنويًا يتجاوز 150 مليون دولار، وكل هذه القنوات تبث من تركيا وتعمل على التحريض وبث السموم بين فئات الشعب اليمني.



