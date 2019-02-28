ترامب وكيم يقلصان جدول أعمال قمتهما اليوم

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قلصا جدول أعمال اليوم الثاني من محادثات قمتهما في فيتنام اليوم الخميس بواقع نحو ساعتين.





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين إن ترامب سيختتم المفاوضات مع كيم مبكرا ثم يعتزم عقد مؤتمر صحفي الساعة الثانية ظهرا (0700 بتوقيت جرينتش) بدلا من الساعة 3:50 بعد الظهر.



