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أخبار العالم

ترامب وكيم يقلصان جدول أعمال قمتهما اليوم

الخميس 28/فبراير/2019 - 08:22 ص
دونالد ترامب وكيم
دونالد ترامب وكيم جونج أون
رويترز
قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قلصا جدول أعمال اليوم الثاني من محادثات قمتهما في فيتنام اليوم الخميس بواقع نحو ساعتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين إن ترامب سيختتم المفاوضات مع كيم مبكرا ثم يعتزم عقد مؤتمر صحفي الساعة الثانية ظهرا (0700 بتوقيت جرينتش) بدلا من الساعة 3:50 بعد الظهر.

ولم تذكر ساندرز سببا لذلك ورفضت التعقيب على ما إذا كان ختام القمة سيتضمن "مراسم توقيع اتفاق مشترك"، والتي قال البيت الأبيض في وقت سابق إنها مدرجة على جدول الأعمال.

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