هجوم ناري على محمد صلاح بسبب صورة.. ومغردون: أكيد خطأ غير مقصود

تعرّض محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لانتقادات لاذعة عقب نشر صورة شخصية له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادث قطار محطة مصر.





وظهر "صلاح" فى الصورة وهو مُبتسم، ومُستلقٍ على السرير، والذى اعتبره الجمهور بأنه تجاهلٌ لأحزان المصريين بسبب الحادث الذى وقع صباح أمس فى محطة مصر، وانهالت التعليقات الرافضة لنشر الصورة في هذا التوقيت العصيب.





وجاءت التعليقات كالآتى :





مستغرب جدًا على الصورة اللي محمد صلاح نزلها النهارده دي

#محمد_صلاح





ياجماعة أكيد مش قصده مهو لسه ناعي الضحايا.. نلتمس له العذر أكيد خطأ غير مقصود

#محمد_صلاح





من حقك تفرح وتضحك طبعًا بس بشويش يا #محمد_صلاح ؛ للأسف اختيار وظهور غير موفق تمامًا مع عدم مراعاة واحترام مشاعر أهلك وبلدك اللى فى حالة حزن؛ باختصار #عيب





صورة غير موفقة من #محمد_صلاح نشرها #اليوم، وأهالينا في كارثة #محطة_مصر ويبحثون عن أشلاء أقاربهم





#محمد_صلاح

يا ترى أبو صلاح

الصورة دي لمين

أصل الفرحة دي زيادة شوية





أنا أكتر واحد بحبك يا صلاح بس دى مش وقت الصورة خالص توقيت الصورة أكبر غلط في حياتك

#محمد_صلاح





والله يأبو صلاح أنا توقعت تنزل بصورة نعى لضحايا محطة مصر

#محمد_صلاح





ياصلاح أنا بحبك بس انت شايف إن ده وقت ابتسامات وضحك

#محمد_صلاح





انت فرحان والبلد بتولع

#محمد_صلاح





يعنى انت شايف الحوادث فى بلدك وبتضحك