زراعة البرلمان تطالب بسرعة تحديد سعر محصول القمح

أكد النائب عثمان المنتصر أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بشأن تحديد سعر القمح، لافتا إلى أن الحكومة لم تقوم بتحديد السعر على الرغم من أن محصول القمح يعد من المحاصيل الاستراتجية الهامة.



وتابع المنتصر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تم مطالبة الحكومة أكثر من مرة بضرورة الإعلان عن أسعار محصول القمح، إلا أنه لم يتم تحديد السعر حتى الان.



ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب برائسة الدكتور على عبد العال انعقاد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 10 مارس.

