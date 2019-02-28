العالم يعزي القاهرة في حادث قطار محطة مصر.. ويؤكدون: متضامنون مع المأساة.. وخالص التعازي لأسر الضحايا ودعواتنا بالشفاء العاجل للمصابين

السفير السعودي يعزى مصر فى ضحايا حادث قطار محطة مصر

السفير الألماني يعزي أسر ضحايا حادث قطار محطة مصر

سفير فرنسا بالقاهرة عن واقعة القطار: متضامنون مع مصر في الحادث المأساوي

سفيرة بلجيكا بالقاهرة: نتمنى الشفاء العاجل لمصابي حادث قطار محطة مصر

سفارة هولندا بالقاهرة تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا محطة مصر

الأمم المتحدة تعزى الحكومة فى ضحايا حادث قطار محطة مصر

الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ينعي ضحايا محطة مصر

بيت العائلة المصرية بألمانيا ينعي ضحايا محطة مصر

استيقظ المصريون صباح أمس، الأربعاء، على فاجعة حادث قطار محطة مصر التي راح ضحيتها عدد من المواطنين وأصيب العشرات، بعد أن شب حريق كبير داخل جرار أحد القطارات فى محطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة، وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.وعبرت دول العالم عن خالص تعازيها وتضامنها مع المصريين، من خلال سفاراتها بالقاهرة، بعد نعي الخارجية المصرية لضحايا حادث محطة مصر الذي وقع صباح أمس.فيما تقدم السفير السعودي بالقاهرة أسامة النقلي بخالص تعازيه لمصر في حادث قطار محطة مصر الأليم.وقال السفير السعودي، في تغريدة له عبر موع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتقدم بخالص التعازي لمصر قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا حريق محطة مصر، سائلًا المولى عز وجل للمصابين الشفاء العاجل . شفاءً لايغادر سقما".وقدم السفير يوليوس جيورج لوي، سفير ألمانيا الاتحادية في القاهرة، خالص تعازيه لأسر ضحايا قطار رمسيس.وقال السفير الألماني: "إن الحادث الذي وقع بمحطة قطار رمسيس يعد مأساة مفزعة، وأتقدم بخالص عزائي إلى أسر الضحايا، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل"، وذلك وفق بيان صادر من السفارة الألمانية في القاهرة.وأعرب السفير ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، عن أسفه الشديد للحادث المأساوي الذي شهدته محطة مصر.كما عبر السفير الفرنسي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تضامن بلاده مع أسر الضحايا حيث قال: "حادث محطة مصر مأساوي، تعرب فرنسا عن تضامنها مع أسر الضحايا".وأعربت سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيلي كارتيه، عن تعازيها الشديدة لضحايا حادث قطار محطة مصر والذي نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات حيث قالت: "تعازينا القلبية لضحايا حادث قطار محطة مصر وذويهم".كما عبرت سفيرة بلجيكا بالقاهرة في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تمنياتها بالشفاء العاجل لمصابي الحادث.وأعربت السفارة الهولندية بالقاهرة عن أسفها الشديد للحادث المأساوي، حيث تصادم أحد القطارات بالرصيف بمحطة مصر، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين المصريين.وقالت السفارة في بيان مقتضب لها: "خالص العزاء لأسر الذين فقدوا أرواحهم في حادث القطار المأساوي اليوم في القاهرة ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين."وأعرب مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة عن أسفه للحادث الذي وقع صباح اليوم بمحطة مصر للقطارات.وقال المركز في بيان له: "تتقدم أسرة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة بخالص تعازيها لأسر ضحايا حريق محطة مصر، وللحكومة مصر وشعبها كما نتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".ونعى مجلس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، ضحايا الحادث الأليم بمحطة مصر وراح ضحيته مواطنون وأصيب العشرات.وجاء نص النعى: "يعرب الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الحادث الأليم الذي وقع في محطة مصر وراح ضحيته عدد من الشهداء، ونتج عنه عدد من المصابين".وأضاف الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج: "ندعو الله أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان، وندعو الله أن يتم شفاء المصابين".واختتم الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالدعاء لمصر: "حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء".كما نعى بيت العائلة المصرية فى ألمانيا ومقرها برلين وجميع أعضاء اتحاد الجاليات المصرية فى اوروبا ضحايا الحادث الأليم بمحطة سكة حديد مصر.وتقدم بيت العائلة بخالص العزاء لأهالي المتوفين وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وخالص المواساة لأسر المتوفين وأنهم شهداء عند الله لخروجهم في السعي على الرزق.