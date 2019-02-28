جهاز تنمية المشروعات يبحث الحصول على ختم المساواة من الأمم المتحدة

استقبلت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفدا من برنامج الأمم المتحدة وممثلي المجلس القومي للمرأة وذلك في إطار بدء إجراءات الحصول على "ختم المساواة بين الجنسين في المؤسسات العامة".



وهى الشهادة الدولية التى يقدمها برنامج الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة للمؤسسات التى تطبق معايير المساواة للمرة الأولي في مصر والمنطقة العربية.



أكدت نيفين جامع خلال اجتماعها بالوفد اهتمام الجهاز بالمرأة والعمل على تنمية قدراتها ومهاراتها القيادية والإدارية ومساعدتها في التمكين الاقتصادي والاجتماعي من خلال إنشاء وحدة متخصصة بقضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة.



كما ألقت الضوء على الخدمات التى يقدمها الجهاز لتمكين المرأة ومنها توفير الخدمات غير المالية (تدريب، تسويق، ادارة اعمال) فضلا عن الخدمات المالية وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي مولها الجهاز للمرأة بلغت 49% من إجمالي عدد المشروعات الممولة خلال عام 2018، هذا بالإضافة إلى برامج التدريب للتمكين الاقتصادى والتدريب على حرف مصرية تقليدية وتراثية في بعض محافظات مصر.



وأضافت أن الجهاز سيقوم بتنفيذ استراتيجية طموحة تهدف إلى زيادة استفادة المرأة من مختلف الأنشطة التنموية التي يقوم بها الجهاز من خلال تقديم التدريب اللازم للسيدات وتمويل مشروعاتهن الصغيرة والمتناهية في الصغر في كافة المحافظات.



وجدير بالذكر أن فريق التقييم يتألف من 2 من الخبراء من المركز الإقليمي للبرنامج الإنمائي، وعضوين في فريق النوع الاجتماعي التابع للبرنامج الإنمائي من المقر الرئيسي للمساواة بين الجنسين. كما يتضمن فريق التقييم الموسع عضو او اثنان من المكتب الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالإضافة إلى عضوتين من المجلس القومي للمرأة.



وتجدر الإشارة إلي أن تقييم المساواة بين الجنسين هو أداة تحدد معايير واضحة لإدماج الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في الإدارة العامة، استنادا إلى الالتزامات والمتطلبات العالمية بموجب المعاهدات الدولية، بما يساهم فى وضع خطط ملموسة لإصلاح الإدارة العامة من أجل تنفيذ سياسات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة.



وستقوم البعثة خلال فترة وجودها بمصر بعملية التقييم لأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر بناء على 6 معايير هى الإدارة المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، القدرات/ الكفاءات، البيئة الداخلية المواتية، الشراكات/التحالفات، آليات التنفيذ المستجيبة لمنظور النوع الاجتماعي، وأثر السياسات المتبعة. وذلك من خلال ثلاثة محاور هي: بيانات ومعلومات من المصادر الثانوية والأساسية داخل المنظمة وخارجها، وكذلك جمع البيانات الثانوية من التقارير الداخلية وما فيها من معلومات مباشرة تجمع من خلال اجتماعات ومقابلات فردية مع القطاعات والإدارات الفاعلة في الجهاز، وأخيرا من الحلقات النقاشية مع مجموعات من الموظفين بالجهاز واستقراءات لإبداء الرأي للموظفين والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين لجهات مدنية وأعضاء آخرين في المجتمع المدني الوطني.



هذا وسيتم في نهاية فترة أعمال التقييم عقد اجتماع ختامي بين كل من نيفين جامع ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة والأستاذة راندة أبو الحسن -الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر- لعرض نتائج فريق العمل والتوصيات الرئيسية المقدمة.

