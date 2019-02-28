المصريين الأحرار بالسويس يواصل مبادرة نضف مكانك وحافظ عليه

يواصل حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة السويس مبادرة "نضف مكانك وحافظ عليه" التى تهدف تجميل وتشجير شوارع المحافظة وتوعية المواطنين.



كما نظمت أمانة قسم السويس بالحزب برعاية الدكتور زكى شعراوى أمين قسم السويس، وبحضور عادل فاضل أمين الحزب بالمحافظة فعالية أمام دار صحة المسنين ببورتوفيق.



وقام الفريق وأعضاء هيئة المكتب برسومات للتوعية والاهتمام بالبيئة إهداء من حزب المصريين الأحرار بالسويس، وسيتم استكمال المبادرة بالتشجير مع قبل اللجنة الزراعية بالحزب خلال أيام.



وفى ذات السياق سبق وقامت أمانة فيصل برعاية جمال عبد المبدى أمين فيصل بأعمال النظافة والدهانات وعمل تجهيزات للتشجير أمام دار صحة المسنين ببورتوفيق استكمالا للمبادرة المستمرة التى بدأها الحزب من أمام مقر الأمانة وبحضور رئيس حى السويس المهندس محمود فوزى.



كما نظمت أمانة المرأة بالحزب فى السويس زيارة دار صحة المسنين بهدف الاطمئنان على المسنين النزلاء داخل المركز ومعرفة احتياجاتهم وتقديم بعض الهدايا.



يذكر أن مبادرة حزب المصريين الأحرار بالسويس "نضف مكانك وحافظ عليه" تحت رعاية رئيس الحزب الدكتور عصام خليل وإشراف عادل فاضل أمين السويس بدأت فعالياتها ديسمبر الماضى وتستكمل نشاطها بكافة المناطق.