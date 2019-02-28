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اقتصاد

تراجع ثقة الشركات البريطانية لأدنى مستوى منذ استفتاء الانفصال

الخميس 28/فبراير/2019 - 02:02 م
صدى البلد
رويترز
أظهر مسح اليوم، الخميس، تراجع ثقة الشركات البريطانية، فى فبراير إلى أدنى مستوياتها، منذ يونيو 2016، شهر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، في مؤشر جديد على أن عدم التيقن بشأن عملية الانفصال يضر بالشركات.

وبحسب مقياس بنك لويدز للأعمال، تراجعت ثقة الشركات 15 نقطة إلى أربعة بالمئة في فبراير، وساهم قطاع الخدمات، الذي يشكل الجزء الأكبر من الناتج الاقتصاد البريطانى، بأكبر قدر فى تراجع الثقة.

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