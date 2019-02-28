والي تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الفرنسيين بالخارج.. صور

شهدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الخميس، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة الفرنسيين بالخارج فى مصر وشركة جيبروك مصر وشركة شنيدر الكتريك مصر لتطوير ورفع كفاءة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات بمدينة بنها القليوبية.





وأعربت "والى" ـــــ فى كلمتها خلال فعاليات التوقيع والذى شهده ستيفان روماتيت السفير الفرنسي في مصر وممثلو الجهات الشريكة الموقعة ـــــ على سعادتها بتوقيع بروتوكولات الشراكة وقدمت الشكر على ما ابدوه من تعازى فى الحادث المؤلم الذى شهدته مصر أمس.





وأشارت إلى أن هذه البروتوكولات تؤكد التعاون المثمر وعمق العلاقات بين الوزارة والجهات الفرنسية الموقعة والدور الهام الذى تلعبه الجاليات الاجنبية فى مصر وتعميق العلاقات بين الشعوب، مشيرة إلى عمق العلاقة بين الشعب المصرى والفرنسى.





وأضافت "والى" أنه خلال زيارة الرئيس الفرنسى لمصر تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد كبير من الشركات الفرنسية والحكومة المصرية وأنه من خلال الوزارة فى العام الماضى تم توقيع بروتوكول تعاون استهدف مشروعات مد مياه بأسيوط وان هذه البروتوكولات تستهدف الفئات شديدة الاحتياج وان البروتوكولات التى توقع اليوم تستهدف تطوير ورفع كفاءة مؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات بمدينة بنها القليوبية لرفع كفاءة الخدمات الرعائية المقدمة بها و فى إطار رؤية الوزارة لأهمية التشبيك مع الشركاء والمجتمع المدنى بهدف تحسين جودة الرعاية بمختلف أنواعها للأطفال فاقدى الرعاية الأسرية .





ومن جانبه أكد ستيفان روماتيت السفير الفرنسى بمصر على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا مقدما تعازيه للشعب المصرى فى الحادث الاليم الذى شهدته مصر أمس مشيرا الى ان توقيع بروتوكولات الشراكة اليوم مع عدد من الشركات الفرنسية ينم عن عمق العلاقات والتعاون المثمر بين الجانبين.





أكدت الوزيرة نظرًا للخبرة التي تمتلكها منظمة الفرنسيين بالخارج فى مصر و شركة جيبروك مصر وشركة شنيدر الكتريك مصر فى مجال الإنشاءات والعِمارة وصناعة المعدات الكهربائية وإدارة الطاقة تلتزم تلك الجهات برفع كفاءة اعمال الكهرباء لمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات بمدينة بنها مع رفع كفاءة الصرف الصحي بشكل عام لتلك المؤسسة بالاضافة الى رفع كفاءة الاعمال الاعتيادية بالمؤسسة من حيث الأرضيات والابواب والشبابيك .





أكدت أن الوزارة تلتزم وفقًا للبروتوكول الموقع بتيسير كافة الإجراءات المطلوبة والحصول على أي تراخيص أو موافقات مرتبطة بتنفيذ الأعمال داخل دار الرعاية المتفق عليها ، كما يلتزم الشركاء برفع كفاءة أعمال الكهرباء لمؤسسة الرعاية ورفع كفاءة الأرضيات والحوائط.





لفتت أن تعد جميع الأطراف الموقعة على البروتوكول مسؤلة عن التنسيق والمتابعة الدورية وتوثيق ما سيتم إنجازه .



